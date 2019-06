Un père donne sa vie pour protéger sa «princesse»

C’est en s’interposant entre sa fille et un braqueur qu’un Québécois a été atteint d’une balle à la tête, lors de ses vacances à Sint Maarten dans les Caraïbes.

« Il a voulu me protéger. Mon père m’a toujours protégée. Il est mort en héros. Il aurait tout fait pour sa “princesse” », a confié Yanie Valade, visiblement émue, en entrevue téléphonique avec Le Journal, hier.

Elle tenait à rendre hommage à son papa, Sylvain Valade, 48 ans, pour que tous sachent qu’elle l’admirait et qu’il avait été brave.

Le triste événement s’est produit mercredi soir vers 23 h à Maho Beach.

Elle revenait d’une marche avec son père et se trouvait à moins de 300 m de leur hôtel, le Sonesta Maho Beach.

Un homme est arrivé derrière eux et les a interpellés en anglais. Comme ils n’ont pas compris ce qu’il voulait dire, ils ont poursuivi leur promenade.

C’est à ce moment que l’individu a braqué son pistolet sur la tempe de Yanie Valade, 22 ans.

Terrifiée

« J’ai fermé les yeux. J’étais terrifiée. Je lui ai tendu mon sac à main. J’ai entendu mon père crier et des coups de feu », raconte-t-elle avec émotion.

Lorsqu’elle a ouvert les yeux, elle a vu son père sur le sol qui gisait dans son sang. Le voleur était en train de fuir les lieux.

« J’étais paniquée, mais j’ai enlevé mon chandail et j’ai essayé d’empêcher le sang de sortir de sa tête et je lui ai demandé de rester, de ne pas partir. Je lui ai dit que je l’aimais et que j’avais besoin de lui », dit-elle.

Grièvement blessé à la tête, Sylvain Valade a essayé de se relever.

« Il voulait continuer à me protéger. Il ne voulait pas me laisser seule à cet endroit, mais il est retombé par terre », relate sa fille, laquelle est loin d’être remise de ce drame.

Les autorités ont fini par arriver quelques minutes plus tard, et les deux ont été transportés à l’hôpital.

Yanie a reçu un soutien psychologique et affirme qu’elle a été traitée aux petits soins par la direction de l’hôtel, les autorités et Sunwing.

Aimé

Le décès de M. Valade a été constaté vers 14 h vendredi à Miami, en Floride, où il avait été transféré, et il a été confirmé à la famille à son arrivée le soir même.

La maman de Yanie, Céline Charrette, 47 ans, était déjà sur place pour réconforter sa fille et ses amis, qui n’étaient pas présents lors du drame.

« Il va y avoir beaucoup de monde à son enterrement. Tout le monde l’aimait. On ne s’ennuyait jamais avec lui, c’était un “clown”. C’était un homme fantastique. Il m’a tout donné dans la vie, même sa propre vie », conclut Yanie Valade.