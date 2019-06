Une amende salée pour sa robe trop osée au Festival de Cannes?

Une mannequin et actrice vietnamienne pourrait recevoir une amende salée de la part de son gouvernement après avoir porté une robe particulièrement osée sur le tapis rouge du Festival de Cannes.

AFP

Ngoc Trinh, 29 ans, s’est présentée à la présentation du film «Une vie cachée» le 19 mai dernier vêtue d’une robe diaphane ornée de paillettes et de perles noires. La robe laissait voir plusieurs parties de son corps.

AFP

Les photos du mannequin avaient fait couler beaucoup d’encre, mais voilà que le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme a laissé entendre qu’il pourrait donner une amende salée à la jeune femme, selon le journal britannique The Sun et le quotidien local VN Express.

AFP

«Elle n’est pas une artiste déléguée par le ministère envoyée à cet événement. Son ensemble était inapproprié, agressant et a provoqué l’indignation», a affirmé le ministre Nguyen Ngoc Thien lors d’une rencontre à l’Assemblée nationale à Hanoi.

Le ministère étudie ses lois ainsi que la possibilité de donner une amende à la jeune femme.