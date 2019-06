Une finale triomphale

Si l’émotion a gagné Céline Dion juste avant la tombée du rideau, c’est avec le sourire qu’elle a traversé les deux heures de spectacle, poussant la note avec assurance, puissance et justesse sur ses plus grands succès, comme The Power of Love, It’s All Coming Back To Me Now, That’s The Way it Is, Because You Loved Me, Pour que tu m’aimes encore (la seule chanson en français du concert), To Love You More et, bien entendu, My Heart Will Go On.