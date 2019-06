E3 2019: Xbox dévoile sa prochaine console, «Project Scarlett»

Phil Spencer, le directeur de Xbox, a annoncé les plans pour la prochaine génération de consoles: aux Fêtes 2020, Microsoft lancera une console quatre fois plus puissante que la Xbox One X.

Peu d'informations réellement concrètes ont été confirmées par le patron. Or, on sait au moins deux choses:

- Elle sera sur le marché aux alentours des Fêtes 2020;

- Halo: Infinite sera l'un des titres disponibles à sa sortie.

D'un aspect plus technique, on a appris que la console sera «quatre fois plus puissante que la Xbox One X», qu'elle supportera quatre générations de contenu, que le SSD utilisé et développé permettra de réduire drastiquement les temps de chargement. Elle sera en mesure de traiter jusqu'à 120 images par seconde et la nouvelle génération de tracés de lumière.

Halo Infinite en vedette

Pour illustrer les capacités de son nouveau matériel, quel meilleur jeu pour le faire que Master Chief, la mascotte non officielle d'Xbox?

En fait, il n'a été au rendez-vous qu'une seule fois lors de sorties de consoles: c'était pour la première Xbox, avec Halo: Combat Evolved (2001).

Ça fait un bail.

Voici donc ce que Phil nous a montré. À noter: il s'agit du moteur graphique du jeu en action, ce qui est assez spectaculaire.

Projet xCloud

Finalement, on a été informé que la plateforme de diffusion en continu à distance d'Xbox passera en phase de tests à grande échelle cet été. En octobre, la technologie sera disponible pour le grand public.

Aussi, il y aura deux façons de jouer à distance: en se connectant à un serveur à distance sous le contrôle de Microsoft, ou encore de configurer sa propre console pour qu'elle agisse comme serveur privé.