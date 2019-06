Auto modifiée : vos engagements envers votre assureur

Vous êtes un passionné des automobiles et avez pris une décision concernant la vôtre : vous voulez changer son look ou sa puissance pour qu’elle corresponde vraiment à vos goûts et à votre personnalité. Enthousiaste, vous êtes prêt à vous lancer dans la personnalisation de votre véhicule adoré. Mais l’êtes-vous vraiment?

D’abord, il est essentiel de savoir ce qui est permis et interdit comme modification au Québec. Puis d’être transparent avec votre assureur, car cela risque d’avoir un impact sur votre contrat d’assurance automobile. On vous explique ici comment bien procéder et, ainsi, éviter de fâcheux ennuis.

ÉTAPE 1 : BIEN VOUS INFORMER

Après une visite inspirante du dernier Salon de l’auto de Québec, vous voici plein d’idées pour rendre votre auto plus belle et plus performante. Super! Sachez toutefois que tout n’est pas permis en la matière...

Une auto modifiée, c’est quoi exactement?

Une voiture peut être modifiée d’une multitude de manières. D’une modification mécanique, esthétique, sonore ou de performance, en passant par diverses possibilités d’aménagement d’accessoires, l’univers de la personnalisation automobile est fascinant et populaire. Mais de quoi parle-t-on concrètement?

Retenez ceci : par modification, on fait référence à ce qui n’était pas là quand votre auto est sortie du concessionnaire. Pensez à toute pièce d’auto n’ayant pas été installée d’origine par le fabricant. Souvent appelée tuning, la personnalisation est tout simplement le fait, pour un propriétaire, de modifier son auto pour répondre à ses désirs et à ses exigences. Bref, votre décision qu’on a évoquée en introduction!

Modification permise ou pas?

La première chose à faire avant de tuner quoi que ce soit, c’est de vous assurer que vous procédez conformément au Code de la sécurité routière, qui a d’ailleurs été modifié en avril 2018, notamment en ce qui concerne la vérification d’un véhicule modifié.

Vous vous dites : la loi, c’est compliqué, comment vais-je m’y retrouver? Pas de panique. Vous n’avez qu’à vous informer auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour connaître les modifications permises (et à quelles conditions) et celles qui sont interdites. C’est le rôle de la SAAQ de voir à ce que les véhicules qui circulent sur la route respectent le Code de la sécurité routière et ses règlements.

Grâce à cette étape incontournable, vous saurez quelle est la marche à suivre pour modifier votre auto de façon légale et sécuritaire. Vous pourrez notamment obtenir des renseignements au sujet des vitres teintées, des phares au xénon et des véhicules abaissés ou surélevés. Vous découvrirez aussi que le hellaflush est interdit au Québec!



ÉTAPE 2 : BIEN INFORMER VOTRE ASSUREUR

Si vous investissez temps et argent dans votre auto modifiée, vous voudrez aussi une assurance adéquate pour bien la protéger! Sachez qu'il est obligatoire de déclarer toute modification à l’assureur. Pourquoi? Parce que votre prime d’assurance est établie en fonction du risque et que c’est un élément d’information pertinent de l’évaluation.

Nouveau prix d’assurance automobile?

Que vos modifications représentent des coûts de 500 $ ou de 10 000 $, vous devez aviser votre assureur. Certaines ne changeront peut-être rien à votre prime, mais mieux vaut tout dire et avoir l’esprit en paix advenant un accident.

Et si vous ne le faites pas? En cas de réclamation, votre assureur pourrait réduire votre indemnisation. Cela pourrait aussi mener à une annulation du chapitre B de votre contrat, soit la partie qui couvre les dommages à votre véhicule. De quoi être déprimé si votre voiture personnalisée est très endommagée! Bref, la plus grande transparence est de mise.

C’est donc dire qu’il est très important de s’informer et de poser des questions sur l’assurance automobile quand vous décidez de personnaliser votre voiture. N’hésitez pas à communiquer avec un représentant de Promutuel Assurance, qui sera heureux de bien vous conseiller et de vous offrir des protections adaptées à votre situation. On est là pour vous et près de vous!