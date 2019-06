Dallas Smith à Lotbinière

Reconnu au Canada et aux États-Unis, Dallas Smith a collaboré avec des artistes comme Florida Georgia Line et Jake Owen. Il a été sacré Artiste masculin de l’année aux derniers Canadian Country Music Awards.

Entre 5000 et 7000 personnes sont attendues à Saint-Agapit chaque soir du 13 au 15 juin, avance l’organisateur. Les groupes Cold Creek County, James Barker Band et The Reklaws, ainsi que René Turgeon et Véronique Labbé, font partie aussi de la programmation.