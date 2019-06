David Ortiz dans un état stable

Blessé par balle dimanche dans un bar de Saint-Domingue, en République dominicaine, l’ancien joueur étoile des Red Sox de Boston David Ortiz est maintenant hors de danger, même s’il devra passer les 24 prochaines heures aux soins intensifs.

C’est-ce qu’a indiqué le relationniste d’Ortiz, Leo Lopez, au réseau ESPN.

Après l’incident, Ortiz a subi une opération qui a duré six heures et au cours de laquelle les médecins ont dû lui enlever une partie de son intestin et sa vésicule biliaire. Il a aussi subi des dommages au foie.

basebSelon les autorités, l’homme qui a attaqué Ortiz serait Eddy Feliz Garcia, 25 ans. Il serait descendu d’une motocyclette avant de s’approcher d’Ortiz et de lui tirer dans le dos pratiquement à bout portant.

Il aurait ensuite été attrapé et battu par des clients du bar.

Deux autres personnes ont été blessées pendant l’attaque, dont l’animateur de télévision dominicain, Jhoel Lopez, qui était avec Ortiz. Lopez a été atteint à la jambe, par la même balle qui a touché Ortiz, selon la police.

L’identité de l’autre blessé n’a pas été dévoilée.

Originaire de Saint-Domingue, Ortiz, 43 ans, a joué 20 saisons dans les ligues majeures. Il a mené les Red Sox à la conquête de trois Séries mondiales avant de prendre sa retraite au terme de la saison 2016.