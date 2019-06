GARNEAU, Huguette Parent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 6 juin 2019, à l'âge de 82 ans est décédée dame Huguette Parent, épouse de feu monsieur Jean-Guy Garneau. Née à Québec, le 20 mai 1937, elle était la fille de feu dame Estelle Tanguay et de feu monsieur Louis-Philippe Parent. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière Saint-Louis-de-Courville. Madame Parent laisse dans le deuil ses enfants: Lynda, Danielle (Clément Gingras), Réjean (Linda Leclerc), feu Jocelyn; ses petits-enfants : Sébastien (Anne-Marie Lamoureux), Audrey, Carolane (Jérôme Bérubé); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Magalie; ses sœurs et son frère: feu Laurette, feu Mariette, feu Ginette, feu Fernand; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garneau: Louisette Potvin (feu Raynald), Ghislaine Chouinard (feu Jules-Henri), Jean Parent (feu Carmen), feu Marie-Paule, feu Colette, feu Gaétan, feu Lise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et personnel de la Résidence de Longpré. La famille remercie très sincèrement tout le personnel de la Résidence de Longpré, de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs excellents soins. Veuillez remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus (Cardiologie et/ou soins palliatifs), Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les Funérailles sont sous la direction de: