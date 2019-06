Le Petit Blanchon en folie

Plusieurs personnalités d’affaires et publiques monteront sur scène afin de recueillir des fonds pour les enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence, lors du 8e karaoké-bénéfice au profit de la Fondation Le Petit Blanchon qui se tiendra le mercredi 12 juin sur les planches de LaScène Lebourgneuf.

Parmi les candidats, le duo de comédien et humoriste Corbeil et Maranda prêtera main-forte aux participants de Québec dont Sonia Bouchard, présidente d’Équipe Sonia Bouchard, médias sociaux, développement des affaires et marketing ; Isabelle Fortin, directrice générale chez Olympique Solutions informatiques ; Dominic Guay, responsable du développement des affaires corporatives chez Kabane ; Jean Nadeau, conférencier, auteur et formateur ; Carl Ouellet, le nouveau président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE). www.fondationlepetitblanchon.com

Bravo Luc

Photo courtoisie La 2e cérémonie de remise des prix Reconnaissance jeunesse, qui récompense l’engagement des jeunes et du milieu jeunesse au sein de leur communauté, s’est tenue le 15 mai dernier au Parlement en présence du premier ministre du Québec, François Legault. Le prix Emmett-Johns, créé en l’honneur de celui qu’on appelait le père Pops, le fondateur de l’organisme Le Bon Dieu dans la Rue, et qui était reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus démunis de la société, a été remis à Luc Richer, fondateur et directeur général de Motivaction jeunesse. Le prix souligne la carrière d’une personne émérite œuvrant auprès des jeunes. Sur la photo, Luc Richer et François Legault et en arrière-plan, la présidente d’honneur de la soirée, la comédienne Debbie Lynch-White.

Tout un RAID

Photo courtoisie Le 9e RAID Banque Nationale, présenté le 25 mai dernier sous la coprésidence d’honneur de Maxime Dionne, vice-président associé, Entreprise – Chaudière-Appalaches à la Banque Nationale, et Martin Boucher, président du Groupe Boucher Sports (Sports Experts), a permis d’amasser 136 600 $ au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL). Cette somme considérable aura un impact direct pour l’offre de soins en cancérologie et pour la clientèle jeunesse en pédiatrie, à l’unité mère-enfant et en pédopsychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Depuis 2019, ce sont pas moins de 1 072 800 $ qui ont été versés au centre hospitalier par la tenue du RAID. Sur la photo, dans l’ordre habituel) : Sophie Mercier (HLC) ; Bernard Couture et Denys Légaré (FHDL), Maxime Dionne, Daniel Piché et Marie-Josée Hallé (Provigo) ; Jérôme Dionne, président du comité organisateur ; Martin Boucher et Julie Simard, directrice-associée, Sports Experts Galeries Chagnon.

Anniversaires

Photo courtoisie Kate Upton (photo), mannequin et actrice américaine, 27 ans... Richard Demers, propriétaire du Charbon à Québec...Tara Lipinski, patineuse artistique américaine, 36 ans... Hugo Latulippe, cinéaste, producteur et auteur québécois, 46 ans... Elizabeth Hurley, actrice britannique et mannequin, 54 ans... Christine St-Pierre, journaliste et femme politique, députée de l’Acadie, 66 ans... Philip Mountbatten, duc d’Edimbourg et époux de la reine Elizabeth II, 98 ans.

Disparus

Photo courtoisie Le 10 juin 2018. Neal E. Boyd (photo), 42 ans, chanteur américain, vainqueur de la troisième saison de America’s Got Talent... 2016. Gordie Howe, 88 ans, Monsieur Hockey... 2016. Daniel Simard, 57 ans, qui possédait sa compagnie d’aviation et offrait des services de pulvérisation de fertilisants... 2015. Luc Phaneuf, 62 ans, fondateur du Groupe Phaneuf, producteur de disques et de spectacles, gérant d’artistes et éditeur de musique... 2004. Ray Charles, 73 ans, le père de la musique soul.