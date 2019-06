Le problème des acheteurs étrangers

Plusieurs sont inquiets quant au nombre d’étrangers qui s’intéressent à notre marché immobilier. On les soupçonne d’acheter des propriétés à des fins spéculatives. De faire augmenter les prix. De réduire l’accès à la propriété et au logement.

L’ancien banquier et ministre des Finances, Carlos Leitao demande donc au gouvernement d’envisager une taxe foncière spéciale. Seraient touchées les propriétés non occupées détenues par des étrangers. Certaines villes et provinces canadiennes appliquent de telles mesures et ça fonctionne.