Les leçons données par la dure école de la vie

Quel bon conseil vous lui avez donné là ! Je n’avais malheureusement pas sa prudence. J’ai toujours été un grand livre ouvert où que je sois. Je disais tout de moi, même mes mauvais coups, avec le sentiment que plus les gens allaient me connaître, plus ils allaient m’apprécier. Si vous saviez comme je me trompais. J’en ai même perdu un emploi avant d’apprendre à me taire.

Après avoir dévoilé certaines frasques que j’avais faites étant plus jeune et en pensant que ça allait me rendre plus humaine face à des collègues envieux et surtout ambitieux, j’ai perdu mon emploi parce que l’une d’entre elles est allée tout raconter à mon patron qui m’a convoquée pour me dire que ce passé aurait dû rester secret et que maintenant que tout le monde « le savait », il ne pouvait plus me laisser exercer dans sa boîte pour une question d’éthique. Alors maintenant, je me la ferme !