Milos Raonic réussit son retour... en double

Constamment ennuyé par les blessures, le Canadien Milos Raonic a gagné son premier match depuis quelques mois, s’imposant dans un duel de premier tour en double au tournoi de Stuttgart, lundi.

Aux côtés du Suédois Robert Lindstedt, l’Ontarien a triomphé 6-3 et 7-5 aux dépens du Français Gilles Simon et de l’Américain Steve Johnson. Quatre bris ont permis aux vainqueurs de s’imposer en 1 h 12 min. Leurs prochains rivaux seront les Autrichiens Oliver Marach et Jurgen Melzer, quatrièmes têtes de série, ou encore, les Allemands Alexander et Mischa Zverev.

Raonic et Lindstedt jouent ensemble dans un deuxième événement cette saison. Au début de l’année, ils avaient vaincu les frères Mike et Bob Ryan à Brisbane, avant de s’incliner en quart de finale de la compétition australienne devant la paire locale formée de James Duckworth et de Jordan Thompson.

Un problème récurrent au genou droit avait contraint Raonic à déclarer forfait aux Internationaux de France. En fait, le 18e joueur mondial a été tenu à l’écart après sa présence au troisième tour à Miami en mars.

Dans le tableau du simple en Allemagne, il affrontera le qualifié Alexei Popyrin, 103e au classement de l’ATP, lors de son duel de la ronde initiale, mardi.

De son côté, le Canadien Denis Shapovalov a vu son match de lundi reporté au lendemain en raison de la pluie. Le huitième favori et 25e au monde en découdra avec l'Allemand Jan-Lennard Struff. Ce dernier avait éliminé l'athlète de l'unifolié d'entrée de jeu à Roland-Garros.

Enfin, le Québécois Félix Auger-Aliassime, septième tête de série, a rendez-vous avec le Letton Ernests Gulbis, détenteur du 90e rang du circuit professionnel.