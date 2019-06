Pornographie juvénile: autre peine pour un jeune des Pères Maristes

L’élève des Pères Maristes qui avait été acquitté d’agression sexuelle a reçu sa peine relativement à trois autres accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile pour lesquelles il avait plaidé coupable.

Avant la décision du juge Dominic Pagé, la mère d’une des victimes a tenu à s’exprimer pour dire qu’elle était en désaccord avec le verdict d’acquittement et qu’elle ne l’acceptait pas. Le juge Pagé avait estimé que l’adolescent de 13 ans croyait sincèrement, mais erronément, au consentement de la plaignante lorsqu’il lui touchait les fesses et les cuisses à l’école.

«Oui, ce verdict est décevant, a dit la mère au juge, papa et maman t’ont toujours crue». La mère a parlé d’un «maudit calvaire» qui se termine tout en accusant l’accusé, aujourd’hui âgé de 14 ans, en affirmant qu’il avait un «agenda» pour détruire sa fille.

Démesuré et malsain

Pour sa part, la mère de l’accusé a aussi tenu à s’exprimer devant le juge après s’être retenue de le faire depuis le début de cette saga des photos intimes partagées au Séminaire des Pères Maristes. «Nous sommes désolés de toute cette histoire», a-t-elle dit de façon posée.

Elle affirme cependant que cette saga a «pris des ampleurs démesurées et malsaines» dans un contexte de «banalisation de la sexualisation et des moyens de communication qui nous dépassent». Elle croit que toute cette affaire aurait pu être gérée de manière «plus efficace et moins traumatisante» pour tous.

Après une courte délibération, le juge Pagé a imposé au jeune homme une absolution conditionnelle ainsi que 30 heures de travaux communautaires. Il devra également écrire une lettre d’excuses à l’une des victimes tandis qu’une rencontre de conciliation avec des intervenants sera organisée avec l’autre victime, qui était «sa meilleure amie».

Une interdiction d’importuner a aussi été émise. Cet après-midi un quatrième élève du séminaire recevra sa sentence.