10 secrets de tournage sur le film «À cinq pieds de toi»

Le film À cinq pieds de toi, mettant en vedette Cole Sprouse et Haley Lu Richardson, est une histoire d’amour tragique entre deux jeunes adultes atteints de fibrose kystique.

Sortez votre boîte de mouchoirs, car derrière ce film inspirant se cache une histoire vraie qui va vous toucher droit au cœur.

Voici donc 10 faits et secrets à propos du film À cinq pieds de toi:

1. Le film est réalisé par Justin Baldoni, un acteur qu’on connaît entre autres pour son rôle de Rafael dans la série Jane the Virgin.

2. Avec quelques documentaires à son actif, À cinq pieds de toi est le premier long métrage de fiction réalisé par Justin!

3. Ce dernier a toujours été clair sur le fait que Haley Lu Richardson était son seul et unique choix pour le rôle de Stella, le personnage principal. Hayley Lu est fiancée à Brett Dier, qui joue également dans Jane the Virgin. Justin et elle se connaissaient donc déjà.

4. Quant au rôle de Will, celui qui vole le cœur de Stella, Cole Sprouse est le premier et dernier acteur avec lequel Justin s'est entretenu lors du «casting». Clairement, il savait ce qu’il voulait!

5. L’idée derrière le film est née d’une rencontre que Justin a faite alors qu’il réalisait la série de documentaires My Last Days.

Le projet racontait l’histoire de personnes atteintes de maladies incurables. Sur ce tournage, Justin a été immensément touché par Claire Wineland, une jeune femme atteinte de fibrose kystique.

6. Haley Lu a passé beaucoup de temps avec Claire pour en apprendre plus sur la maladie et aussi pour s’assurer que son jeu serait juste.

7. Malheureusement, Claire est décédée des suites d’un AVC en septembre 2018, une semaine après avoir reçu une double greffe de poumons. Elle était âgée de 21 ans.

8. Claire était une personne extrêmement inspirante. Durant sa courte vie, elle a lancé sa propre fondation pour venir en aide aux gens atteints de fibrose kystique, mais aussi à leurs familles. Elle avait une chaîne YouTube très populaire, ce qui a inspiré le fait que Stella soit «vlogueuse». L'activiste s’est même déjà enfuie de l’hôpital pour aller rencontrer Bernie Sanders!

9. En plus de Claire, les deux acteurs ont passé beaucoup de temps avec d’autres jeunes adultes atteints de fibrose kystique pour en apprendre le plus possible sur leur réalité. Ils ont également pu profiter de la présence d'une infirmière spécialisée en la maladie sur le plateau de tournage. Elle les aidait beaucoup, en plus de leur offrir du soutien moral.

10. Certains croient à tort que l'œuvre est basée sur un livre, puisqu’il existe un roman du même nom. C'est en fait l'inverse: la version livre s'est inspirée du scénario du film. Depuis, le roman est devenu un best-seller.

