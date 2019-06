Aide à mourir et génocide culturel

Répondant aux questions de l’animateur, il a aussi traité de la crise des médias et de la conclusion du rapport final de l’Enquête sur les femmes autochtones. Pendant qu’il en disait bien peu sur ces questions et les autres, je n’ai pu m’empêcher de faire quelques associations d’idées.

Il est en effet plus que probable que plusieurs chaînes de télévision disparaîtront. CBC/Radio-Canada ne suffira pas à elle seule à maintenir une identité canadienne ni à garder vivante une culture qui nous est propre. Pas plus du côté anglophone que du côté francophone. Qu’Ottawa continue de tergiverser et on pourra bientôt parler du génocide culturel 2.0.