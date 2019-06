Aimer doit toujours s’accompagner de respect

Je suis en couple depuis cinq ans. Au début de ma relation, je n’étais pas convaincue que ce garçon m’aimait vraiment, et je me croyais partie pour rester célibataire tant j’avais du mal à me faire aimer comme je croyais le mériter.

La première année de notre union, j’exprimais peu mon attachement, ayant trop peur de m’emballer et de me faire jeter ensuite comme je l’avais vécu. Il démontrait beaucoup gentillesse envers moi et me gâtait comme je ne l’avais jamais été. Ainsi rassurée, je me suis laissée aller à lui faire confiance et à le lui manifester.

Peu à peu, sans que je m’en rende compte, c’est comme s’il avait décidé de prendre possession de moi. Il a commencé à surveiller mes déplacements. Mon heure de rentrée est fixée en fonction de mon chiffre, et si je décale ne serait-ce que de quelques minutes, j’ai droit à un questionnaire en règle sur les raisons de mon retard.

Je me suis rendu compte qu’il fouille dans mon ordinateur puisqu’il s’informe sur mes raisons de fréquenter tel ou tel site. Pareil pour mon cellulaire, je dois lui dire pourquoi j’ai appelé tel numéro. Je me sens épiée et jugée en plus, car il déteste mon métier de serveuse et ne se gêne pas pour le dénigrer! Même si la paye que je rentre faisait son affaire par exemple.

Comme je commence à me sentir mal là-dedans j’en ai parlé à une amie qui m’a dit que je ne devrais pas accepter qu’il me juge, me méprise et me surveille en permanence. Mais lui me dit qu’il faisait ça parce qu’il m’aime, et que lorsqu’on aime, on doit se montrer possessif si on veut garder l’être aimé pour soi. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que c’est moi qui manque de souplesse? Est-ce que c’est normal d’être aimée à sa manière à lui? Pourtant il n’était- pas comme ça la première année.

Anonyme

Et bien non, quoi que cet homme vous dise, ce n’est pas normal d’être aimé de cette manière. Une des composantes essentielles de l’amour c’est le respect et il ne vous respecte pas. Contrairement à ce qu’il affirme, la possessivité est un travers dont il faut se débarrasser. On doit laisser sa liberté à l’être aimé en toute circonstance, car sa personne ne nous appartient pas.

Cet homme doit certainement manquer de confiance en lui pour sentir le besoin de vous enfermer dans un carcan. Il n’était pas comme ça la première année parce que vous ne sembliez pas tenir à lui. Il a donc usé de prudence avant de se montrer sous son vrai jour. Sa jalousie est la preuve évidente de son mal être intérieur et vous devriez vite casser cela chez-lui si vous ne voulez pas que la prison se referme définitivement sur vous. Il faut vous montrer ferme pour exiger un total respect en tout.