Complainte d’une mère à boutte

Nous avons deux enfants qui sont au primaire et qui ont tous les deux des professeurs qui donnent des devoirs. Comme mon mari rentre plus tard que moi à la maison, j’assume la charge de leur faire faire leurs m.....s devoirs. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me demande d’énergie au moins quatre soirs par semaine. Je voudrais parfois les égorger tant ils sont indisciplinés. Vous les parents qui avez trouvé des trucs pour alléger votre tâche, venez à mon secours!

Anonyme

Je publierai ce que je recevrai. En attendant, je vous suggèrerais de laisser à vos enfants une période de détente au retour de l’école avant de les assoir pour faire leurs devoirs. En plus de leur changer les idées, ça donnera le temps à votre mari de rentrer du travail, et peut-être d’assumer ça à votre place. Une simple alternance vous soulagerait déjà.