Des citoyens se mobilisent contre l'abattage d'une partie d'un boisé

Estimant «ridicule» de raser une partie du boisé de Rochebelle pour quelques cases de stationnement, des citoyens demandent à la Ville de Québec de revoir ses plans.

L'organisme Québec Arbres, accompagné de citoyens et de l'expert en foresterie urbaine Jean Lamontagne, a tenu un point de presse mardi devant la bordure du boisé situé entre l'aréna de Sainte-Foy et l'école secondaire de Rochebelle.

Déjà, les arbres situés en bordure sont marqués d'un triangle rouge qui signe leur arrêt de mort.

Les citoyens souhaitent que la Ville révise ses plans, quitte à perdre quelques espaces de stationnement dans le projet qu'elle développe autour du futur anneau de glace.

«Un boisé en milieu urbain, le détruire pour quelques espaces de stationnement, on trouve ça vraiment ridicule», a tranché M. Lamontagne, qui estime que le boisé ne survivra pas à long terme si on en coupe la bordure, qui agit comme écran protecteur pour le reste de la forêt, fréquentée par les marcheurs et les élèves de Rochebelle.

Il contient des espèces qui présentent une grande valeur, comme des chênes rouges qui sont presque centenaires, souligne-t-il.

«Ces grands arbres-là font de la régénération et développent des jeunes arbres tout le tour, du cerisier, du frêne, de l'érable à sucre, ce qui fait que lentement, le boisé s'agrandit.»

La présidente de Québec Arbres, Johanne Elsener, déplore que les citoyens ne soient pas informés des plans précis de la Ville pour ce secteur. La coupe des arbres a été apprise par hasard, à la suite de consultations publique sur un projet de logements sociaux à proximité, affirme-t-elle.

«Ce qu'on demande à la Ville, c'est de faire l'effort de réduire légèrement l'espace de stationnement pour protéger l'entièreté du boisé.»L'organisme a d'ailleurs déposé un mémoire prônant la préservation du boisé appuyé par un médecin-conseil de l'INSPQ, Pierre Gosselin, et par le directeur de la chaire de recherche du Canada en génomique forestière, Jean Bousquet.

La veille, le président de l'arrondissement, Rémy Normand, avait opposé une fin de non recevoir à des citoyens qui demandaient à la Ville de préserver le boisé.

«On ne peut pas protéger de façon globale tous les petits chicots qui sont dans le boisé», avait-il tranché lors d'une séance du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy.La Ville a affirmé qu'une centaine d'arbres seraient abattus dans le cadre du réaménagement du stationnement devant l'aréna, dont 27 dans le boisé, ce qui comprend 20 arbres «de petites tailles, malades ou morts».

En contrepartie, elle en replantera 185. «La Ville a tout mis en œuvre pour minimiser l’impact des travaux sur le boisé. Nous avons porté une attention particulière à préserver des arbres de grande taille qui assureront la vitalité à long terme du boisé», a indiqué la porte-parole Cindy Demontigny.

Mais pour M. Lamontagne, cela ne représente pas un baume. «On a déjà coupé des centaines d'arbres sur la route de l'église. Un arbre mature comme celui-là, ça prend 22 petits arbres pour remplacer le travail qu'il fait en épurant l'air.»

Avec la collaboration de Taïeb Moalla