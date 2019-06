D’une façon ou d’une autre

Malgré tout, le Bleu-blanc-noir a tout de même réussi à se sauver in extremis avec les trois points au Stade Saputo et à porter sa fiche à 10-0-3, après une défaite depuis le mois de juin 2018, la preuve qu’il est capable de faire preuve de caractère.

Il faut aussi souligner que les circonstances de cette rencontre face aux Sounders étaient pour le moins particulières. Chacun des clubs était privé de ses meilleurs éléments partis en sélection nationale. De cette situation, on a pu en tirer du bon et du mauvais. D’abord, des joueurs ont eu l’occasion – rare pour certains – de se faire valoir. Par contre, le spectacle a pu en souffrir, surtout en première mi-temps.

Au final, l’Impact a pris les trois points de la victoire, on ne se souviendra plus de la manière en fin de saison. De plus, ce gain permet aux joueurs montréalais de partir en vacances le cœur plus léger.