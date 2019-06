Francis Ford Coppola recevra le 11e prix Lumière en France

Le Prix Lumière 2019 sera remis au réalisateur américain Francis Ford Coppola lors de la 11e édition du Festival Lumière du 12 au 20 octobre à Lyon, dans le centre-est de la France, a annoncé mardi son directeur, Thierry Frémeaux.

« Francis Ford Coppola disait souvent qu’il ne voulait plus de distinctions mais il s’est laissé convaincre cette fois », a déclaré le directeur de ce qui est présenté comme le plus grand festival de films classiques au monde, célébré depuis 2009.

À 80 ans, le réalisateur de la trilogie du « Parrain », aux quatre Oscars et deux Palmes d’Or, succède à la comédienne Jane Fonda au palmarès du Prix Lumière, qui récompense une personnalité du septième art pour l’ensemble de son oeuvre.

Après d’immenses succès comme « Patton », « Apocalypse now » ou « Conversation secrète », mais aussi quelques échecs comme « Cotton Club », Francis Ford Coppola s’est retiré pendant une décennie avant de revenir derrière la caméra en 2007 pour « L’Homme sans âge ». Depuis 2009, il a signé les plus discrets « Tetro » et « Twixt ».

Des restaurations inédites de ses films seront projetées, et la « Nuit du Parrain », le 19 octobre, mettra à l’honneur la célèbre trilogie.

Le festival rendra également hommage aux acteurs français Daniel Auteuil et Marina Vlady, au réalisateur coréen Bong Joon-Oh - Palme d’Or à Cannes - et au cinéaste britannique Ken Loach.

Un hommage sera rendu au réalisateur André Cayatte, et « Forbidden Hollywood » présentera des copies restaurées de films américains du début des années 30, comme « Lady Lou » avec l’actrice Mae West.

Le cinéma muet ne sera pas oublié, avec la projection de « Dans la nuit », dernier film français du genre réalisé par l’acteur Charles Vanel en 1930, ainsi que des courts-métrages de Charlie Chaplin pour le faire découvrir au jeune public.

Le Festival Lumière a accueilli l’an dernier 185 000 personnes.