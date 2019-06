Il acquitte son amie à sa dernière journée comme juge

Le 4 décembre 2018, le greffier adjoint de la cour demande par courriel que le procès de Mme Lelièvre soit plutôt fixé au 11 décembre, « à la demande de monsieur le juge Herbert ». Cela fait en sorte que Mme Lelièvre sera entendue par le juge Herbert. La cause sera éventuellement reportée au 4 février 2019, toujours devant le même magistrat.

« Tu ne peux pas juger quelqu’un avec qui tu es ami »

Selon le Code de déontologie des juges municipaux du Québec, le juge a l'obligation de « prévenir tout conflit d'intérêts » et il se doit de « préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature ».

« Le juge doit être impartial. C’est un principe cardinal de l’indépendance judiciaire. Là, il n’est pas impartial du tout. Il se mêle du rôle et en plus, il s’approprie une cause dans laquelle il aurait dû se récuser », a commenté Pierre Thibault, professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

« C’est clair que peu importe le tribunal où tu sièges, tu ne peux pas juger quelqu’un avec qui tu es ami, un membre de ta famille ou quelqu’un que tu connais bien. »

Selon la juge à la retraite Nicole Gibeault, qui a passé 23 ans sur les bancs de la Cour du Québec, il est « clair, net et précis » qu’un juge ne doit pas interférer dans un dossier concernant quelqu’un de sa connaissance.

« Quand on a un lien, même si ça peut sembler lointain, on le dénonce. Car ce qui compte, c’est la transparence et l’apparence que justice va être rendue, explique-t-elle.

« Ça m’est déjà arrivé que des gens me contactent et soient mal pris. Je leur disais de se prendre un avocat et d’appeler au greffe. [...] Il faut référer les appels de cette nature-là pour éviter les questionnements », dit-elle.

Des questions sur ses heures facturées