Jonathan Malo: dur de quitter les Capitales

En 2016, Jonathan Malo avait annoncé la fin de sa carrière de 11 saisons chez les professionnels, mais le joueur natif de Joliette a visiblement de la difficulté à quitter le monde du baseball. Cette année, les services du rapide joueur d’arrêt-court ont déjà été demandés par Patrick Scalabrini lors d’une série de trois matchs.

Ayant obtenu deux coups sûrs en neuf présences au bâton pendant cette série, l’homme maintenant âgé de 35 ans avait aussi enfilé l’uniforme bleu, blanc et jaune des Capitales de Québec pour 11 parties en 2017 et huit autres en 2018.

Si plusieurs anciens joueurs professionnels peuvent s’ennuyer lorsqu’ils prennent leur retraite, n’allez pas croire que Malo est un de ceux-ci. En plus de diriger un magasin d’équipement de baseball, l’ancien numéro 15 des «Caps» joue dans une ligue senior de baseball, mais s’adonne aussi à sa nouvelle passion, le softball.

«Le baseball fait partie de ma vie, j’ai toujours joué et même depuis que j’ai quitté le sport professionnel, je continue de vivre là-dedans avec les jeunes chez Baseball 360. Maintenant, je joue au softball et notre équipe représente le Québec au Canada et aux États-Unis.»

Un autre ancien des Capitales, Josuey Peley, l’accompagne dans cette nouvelle aventure avec les Recrupharm.

Même si Malo est un des rares Québécois à avoir gradué jusqu’au niveau AAA dans les ligues mineures, Malo reste bien humble en regardant sa carrière.

«C’est vraiment à ma première année en 2009 que j’ai eu une véritable chance de me faire une place dans l’équipe, mais je n’ai pas connu une très bonne saison. J’étais pratiquement seulement un remplaçant les deux saisons suivantes», a précisé celui venu jouer à Québec en 2012 afin d’y relancer sa carrière.

Malo l’entraîneur?

Même si la plupart des partisans des Capitales aimeraient voir l’ancien porte-couleurs de la formation venir aider son bon ami Scalabrini pour diriger l’équipe, Malo affirme ne jamais vraiment y avoir pensé.

«Présentement, je fais tout ce que j’aime, et je peux maintenant me permettre de faire un barbecue le jeudi avec des amis. Vue de l’extérieur, la vie d’un joueur de baseball peut sembler incroyable avec ses voyages, mais cela n’est pas dans mes plans pour l’instant.»