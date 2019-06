Kaïn: double album et tournée anniversaire pour 20 ans de carrière

Le groupe Kaïn a trouvé deux façons de célébrer comme il se doit ses 20 ans de carrière. La bande à Steve Veilleux lancera un album double cet automne et entamera une tournée au printemps prochain.

En plus de proposer 10 pièces originales avant la fin de l'année grâce l'effort double «Jusqu'au dernier rappel», la formation originaire de Drummondville dévoilera le fruit de ses collaborations avec Renée Martel, Laurence Jalbert, 2Frères, Paul Daraîche, La Chicane, Stephen Faulkner, Yves Lambert, Éloi et Jonathan Painchaud, ainsi que Matt Lang qui ont permis de revisiter 10 de ses plus populaires chansons.

À compter de février 2020, Kaïn reprendra la route pour une poignée de dates au Québec afin de présenter un nouveau spectacle. À la Cinquième Salle de la Place des Arts à Montréal (28 février) et au Capitole de Québec (28 mars), ils en profiteront pour fêter en compagnie d'artistes invités. Tous les rendez-vous se trouvent à l'adresse kain.ca.

Au fil des ans, les musiciens ont vendu plus de 350 000 copies de leurs albums, notamment grâce à des succès tels que «Parle-moi d'toi», «Embarque ma belle», «Comme dans l'temps» et «Mexico».

La sortie de leur plus récent opus remonte à septembre 2017 alors qu'a été dévoilé «Welcome bonheur», un disque sur lequel on retrouve la pièce-titre et l'extrait «Comme un bum».