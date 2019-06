Les Capitales défaits par des Champions sans faille

Dans un match sans trop d’éclats, marqué par de beaux jeux défensifs, les Champions en ont fait juste assez pour battre les Capitales de Québec pour la troisième fois en quatre affrontements cette saison, cette fois par la marque de 4 à 2, lundi à Ottawa.

Tous les espoirs étaient permis en début de rencontre pour les Capitales. En plus de vêtir un nouvel uniforme, c’est le vétéran Karl Gélinas, dans l’organisation des Caps depuis 2007, qui était sur la butte pour les visiteurs pour tenter de donner une quatrième victoire en cinq parties aux siens. Malheureusement, les Capitales semblent avoir de la difficulté à jouer une partie complète depuis le début de la saison et cette fois, c’est la cinquième manche qui a été fatale.

Un avion? Un oiseau? Non, Scott Brown!

Les quelques centaines de partisans réunis à Ottawa ont eu droit à de beaux jeux défensifs tout au long de la soirée. En début de cinquième manche, alors que les Capitales avaient deux hommes sur les buts avec seulement un retrait, le nouveau joueur du Bleu-Blanc-Jaune, Michael Baca, s’est fait voler un double assuré par le voltigeur Steve Brown, grâce à un plongeon spectaculaire. Ce jeu a marqué un tournant dans le match.

Le jeu désespéré de Brown a semblé donner du rythme à la formation de Sébastien Boucher, qui a profité de l’occasion pour inscrire trois points lors de cette même manche aux dépens de Gélinas. Ce dernier a par ailleurs connu une sortie correcte, sans plus. En six manches de travail, il a accordé six coups sûrs bons pour quatre points mérités, six retraits au bâton et deux buts sur balles. Son vis-à-vis, Danny Garcia, a terminé la soirée avec 10 retraits sur des prises.

Défensive améliorée

Ayant un criant besoin de renfort depuis la blessure à T.J White, les Capitales ont fait l’acquisition plus tôt cette semaine du joueur d’arrêt-court Michael Baca et force est d’admettre qu’il fait du bon boulot depuis son arrivée le 7 juin dernier. En plus d’être en grande partie responsable d’un beau double jeu, Baca figurait au deuxième rang de la formation des frappeurs des Capitales mardi. Il a obtenu deux buts sur balles, volé un coussin et croisé la plaque à deux occasions.

À noter que Joe Lytle, qui avait lui aussi très bien fait depuis son arrivée à Québec, n’était pas sur l’alignement partant du gérant Scalabrini. Il a remplacé J.D. williams en début de huitième manche.

Les Capitales pourront prendre leur revanche mercredi soir, dans le deuxième match d’une série de trois qui les oppose aux Champions au Stade Raymond Chabot Grant Thornton. La balle devrait être confiée à Arik Sikula pour les représentants de la Vieille Capitale.