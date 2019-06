Martin Raymond ne tient pas rancune à Matt Duchene

L’ancien entraîneur adjoint des Sénateurs d’Ottawa Martin Raymond a été au cœur du scandale «Ubergate», qui a éclaté au mois de novembre dernier, lorsqu’il avait été la cible des moqueries de la part de quelques-uns des joueurs de la formation de la capitale canadienne. Le Québécois a maintenant tourné la page.

Des joueurs comme Matt Duchene, Thomas Chabot et Chris Wideman, notamment, avaient tourné en dérision le travail de Raymond au moment où ils se trouvaient dans une voiture Uber à Phoenix, le 29 octobre.

«J’ai probablement appris plus sur moi-même et les gens autour de moi que jamais, a souligné Raymond, mardi, lors de l’émission "Les Partants" sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Si on prend l’incident Uber en particulier, tu ne t’attends pas à ça. Ça t’attaque personnellement quand ça passe dans les médias.»

«En même temps, ça nous a permis d’avoir une bonne conversation avec les joueurs. J’ai été capable de m’asseoir avec eux individuellement. Les gars se sentaient très, très mal, évidemment. Ça arrive à tout le monde de chialer contre les autres, malheureusement.»

Malaise

Raymond a d’ailleurs bien voulu développer sur le cas Duchene, qui était l’un des joueurs vedettes de l’équipe et qui deviendra probablement libre comme l’air le 1er juillet, après avoir terminé la saison avec les Blue Jackets de Columbus.

«Matt se sentait très, très mal, a confié Raymond. Mais il a pris le "lead" dans notre rencontre. Et avec Matt, j’ai juste une bonne relation avec lui. J’avais une bonne relation avant et on a eu une bonne relation après. Il s’est excusé à moi personnellement, mais il a pris la peine de s’excuser à ma famille aussi. Matt, c’est une bonne personne. C’est un religieux, c’est un croyant. Il croit à être une bonne personne et à faire les bonnes choses. Et il a tout fait en son possible pour s’assurer que je comprenais.»

Raymond, qui a récemment quitté les Sénateurs, est maintenant l’entraîneur de l’équipe de hockey de la polyvalente De Mortagne, à Boucherville.