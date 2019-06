Un restaurateur aux gestes et aux propos déplacés devra payer cher

Un ex-patron de restaurant qui importunait sans cesse une de ses employées, avec des paroles et des gestes déplacés à caractère sexuel, devra verser à la jeune femme une compensation record de 26 000 $.

Dès le début de sa formation au restaurant, l’employée a dû subir des comportements non sollicités de la part de son patron, Jean Desormeaux, alors qu’il lui frôle la poitrine « pour lui montrer comment couper les légumes », relate le jugement rendu récemment par le Tribunal des droits de la personne.

On ajoute que lorsque l’homme ne lui propose pas « une petite vite dans le back-store », il ne se gêne pas pour lui dire qu’il la trouve « belle et sexy », même devant des clients ou d’autres employés.

Or, la jeune femme ne savait pas comment lui dire d’arrêter en raison de sa position d’autorité et espérait plutôt qu’il se tanne de lui-même.

« [Elle] témoigne s’être sentie inconfortable face aux comportements et aux propos de M. Desormeaux, mais considérait ne pas être en position de lui dire de cesser [...] parce qu’il était son patron et qu’elle avait peur de perdre son travail sans avoir de référence », est-il écrit dans le jugement.

Si Jean Desormeaux a admis certains des gestes, il a préféré minimiser le tout et que « ça ne valait pas la peine d’aller en cour » pour la situation, est-il écrit.

Desormeaux n’est plus impliqué depuis 2014 auprès du restaurant Salade Imagination, où les gestes se sont produits. À ce moment, il faisait l’objet d’une enquête criminelle pour des infractions à caractère sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans. Il a plaidé coupable en 2016 et a reçu une peine de 21 mois de prison.

♦ Le montant de 26 000 $ en dommages moraux et punitifs est le plus élevé accordé pour une cause de harcèlement sexuel en milieu de travail au Tribunal des droits de la personne.