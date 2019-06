Un tournoi... trois causes

Le comité organisateur du 11e Tournoi amical de Hockey-bottine mixte de rue, tenu le 25 mai sur le stationnement de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette sous la coprésidence d’honneur de Marc Fortier et Marc Drolet, a fait ses comptes. C’est ainsi qu’une somme de 10 000 $ sera partagée entre les fondations PAL, Réno-Jouets et Cité-Joie. Je vous invite à consulter la page Facebook de l’évènement (www.facebook.com/tournoiamicaldehockey) pour y voir les photos.

Au cœur de vos passions

Photo courtoisie

La Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a tenu, le 24 mai au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sa 16e soirée Au cœur de vos passions. Ce grand rendez-vous philanthropique qui allie bonne cause, glamour et gastronomie, a réuni 670 convives et a permis d’amasser plus de 475 000 $ de profits nets. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale — Énergie Valero inc. — Raffinerie Jean-Gaulin ; Jean St-Gelais, Président du conseil et chef de la direction — La Capitale Assurance et services financiers et coprésident d’honneur ; Nathalie Langevin, directrice générale et ventes — TVA Québec et directrice générale des ventes — Journal de Québec ; Denis Bouchard, président-directeur général — IUCPQ-UL ; Me Jean M. Gagné, président du CA — Fondation IUCPQ ; Josée Giguère, directrice générale — Fondation IUCPQ et Maxime Laviolette, directeur général — Dessercom et coprésident d’honneur.

Jardin Marchand

Photo courtoisie

Une plaque commémorative honorant les trois personnes qui ont créé en 1977 le Jardin communautaire Marchand a été dévoilée récemment sur le site même du Jardin, situé au 66, rue des Bouleaux Est, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou à Québec. Les initiateurs du premier jardin communautaire de Québec à l’époque étaient Marie-Paule Sylvain, Cyrille Jeffrey et Marcel Gaudet. De gauche à droite, sur la photo : Marc Bouchard, président du Jardin communautaire Marchand ; Ginette Moisan, présidente de la Société d’horticulture de Québec ; Lise Sylvain, fille de Marie-Paule Sylvain ; Cyrille Jeffrey et Évelyne Fortier, représentante de la Caisse Desjardins de Limoilou.

80 ans

Photo courtoisie

Les musiciens et les amateurs de musique des années 1960 se souviendront peut-être d’André Latulippe (photo), qui a travaillé de 1962 à 1968 chez St-Cyr et Frères, le seul et grand magasin de musique (disques et instruments) sur la rue Saint-Joseph à Québec à cette époque. André faisait également la promotion de quelques artistes (Michel Louvain, Ginette Ravel) de passage dans les cabarets de Gérard Thibault à Québec. Natif de Courville, André a déménagé à Montréal en 1968 pour travailler pour Trans-Canada Musique Service et plus tard pour Les Variétes Musicales de l’Est. Revenu à Québec en 1987, celui qui vit depuis une paisible retraite dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec célèbre aujourd’hui son 80e anniversaire de naissance.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Martin Daraiche (photo) associé directeur au bureau NATIONAL de Québec... Richard Aubé, concepteur et metteur en scène des Productions Richard Aubé de Québec, 63 ans... Geoff Ogilvy, golfeur australien (PGA), 42 ans... Bryan Perro, écrivain québécois, 51 ans... Maude Guérin, comédienne québécoise, 54 ans... Josée Boudreault, conférencière... Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, 55 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juin 2018. Yvette Horner (photo), accordéoniste, pianiste et compositrice française... 2017. Rosalie Sorrels, 83 ans, chanteuse, guitariste et auteur-compositeur de musique folk américaine... 2016. Christina Grimmie, 22 ans, chanteuse américaine... 2015. Virgil Riley Runnels, Jr., 69 ans, lutteur professionnel américain (Dusty Rhodes)... 2015. Ornette Coleman, 85 ans, saxophoniste et légende du jazz... 1996. Jacques Desrosiers, 57 ans, créateur du clown Patof...