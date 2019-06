Une aventure en van avec Dominic Arpin à Évasion

MONTRÉAL - Dominic Arpin se lancera dans une nouvelle épopée sur la chaîne Évasion au printemps 2020.

Dans «Van Aventure», le passionné du Web, également féru de plein air, de course à pied et de triathlons, partira sur les routes du Québec à la recherche des meilleurs endroits, des plus beaux lieux que peut offrir la province de Québec en matière de sports et d’activités qui bougent. Vélo de montagne, randonnée pédestre, planche à pagaie, via ferrata et canyoning figureront ainsi au programme de l’animateur.

À bord d’une van spécialement aménagée, dans laquelle il vivra à temps plein en compagnie de son fidèle ami, son chien Mika, Dominic Arpin goûtera à un style de vie nouveau, synonyme de liberté et de plus en plus populaire au sein de la population.

La série en 13 épisodes, produite par la compagnie de Dominic Arpin, Libre comme l’air, et Notre compagnie de production («Fous de motoneige», «Chasseurs de chars»), en collaboration avec Québecor Contenu, sera présentée sous forme de journal de bord.