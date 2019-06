Une vague de soutien de 100 000 $ pour Laurent

Plus de 100 000 $ iront dans les coffres de Leucan grâce à l’élan de solidarité d’un groupe d’artistes qui ont décidé de participer à un concert en guise de soutien au fils de leur gérant, atteint d’une rare maladie.

Ce spectacle-bénéfice, baptisé Laurent et cie, avait lieu vendredi, à la salle Albert-Rousseau, et réunissait douze artistes, dont les Lost Fingers, Martin Deschamps et Annie Blanchard.

«À un moment donné pendant la soirée, nous étions à 96 000 $ et des amis à moi se sont portés garants du 4000 $ pour se rendre à 100 000 $. Depuis, les dons continuent d’entrer», dit Vincent Beaulieu, papa de Laurent et propriétaire de l’agence BAM.

Les choses n’en resteront pas là. Un autre événement au profit de Leucan se tiendra dimanche, sur la terrasse des Capitoles, lors de la Journée de la moto SM Sport.

«On a créé quelque chose», se réjouit M. Beaulieu, qui dit recevoir plusieurs appels de gens désireux d’appuyer la cause.

Âgé de sept ans, Laurent a reçu ce printemps un diagnostic de cancer médullaire de la thyroïde, une maladie incurable et si rare qu’elle ne permet pas d’établir un pronostic.