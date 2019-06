Vaste campagne pour la sécurité des piétons

« Il y aura beaucoup plus d’affichage et de mobilier en ville pour les distraits. Il faut que les distraits, on capte leur attention. »

Photo Stéphanie Martin

La stratégie vise en effet à réduire la vitesse et les distractions des automobilistes, qui sont les premières causes d’accidents mortels ou avec blessés graves chez les piétons. « On sait où sont les endroits accidentogènes et c’est là où on va intervenir le plus lourdement. »