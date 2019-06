CHOUINARD, Madeleine



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2019, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée entourée d'amour des siens, madame Madeleine Plante, épouse de feu Gustave Chouinard. Elle demeurait à Boischatel.Elle était la fille de feu madame Léonide Morin et de feu monsieur Adélard Plante.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise, Jacques (Manon Jobin), Francine (Pierrot Beaulieu) et Lyne (Steeve Denis); ses petits-enfants: Marie-Ève (Christian), Andrée-Anne, David (Jessica) et Karolanne; ses arrière-petits-enfants: Rosalie-Maude, Tristan et Alexis ainsi que ses neveux et nièces. Un remerciement particulier au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur soutien. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.