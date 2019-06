BERNARD, Andrée Cloutier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée entourée de ses proches, dame Andrée Cloutier, épouse de M. Jean-Claude Bernard. Elle demeurait à L'Ange- Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 13 juin 2019 de 19h à 21h.où la famille vous accueillera 1 heure avant. Les cendres seront déposées au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils: Jean- François (Nathalie Morin) et Frédéric (Dominique Fontaine); ses petits-enfants: Maude, Juliette et Vincent; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jocelyne, Pierre (Denise Ferland), Danielle (Jacques Pamerleau), Jean (Lucy Dupont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe d'Hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666