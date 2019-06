NORMAND, Maurice



Au Centre Paul-Gilbert, le 10 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Normand, époux de madame Louisette Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe (Jocelyn Royer), Estellin, Lucie (Alain Lapierre) et Eric (Manon Bilodeau); ses petits-fils: Jason et Yanick Normand; ses frères et soeurs: Estelle (feu Jean-Noël Corbin), feu Jean-Paul (feu Gisèle Dionne, Pauline Desjardins), feu Germaine, Noëlla (feu Armand Michaud), feu Jeanine (feu Bob Roussy), Marcel (Micheline Massé), Gilbert (Gaétane Dionne) et Jean-Marie (feu Lina Lamarre, Rita Plourde); ses beaux-frères et belles-soeurs: Soeur Madeleine Pelletier, Guy Pelletier (Gaétane Ouellet), Jacqueline Pelletier (Albert Beaulieu), Adrien Langlois (Dolorès Perron) et Denise Pelletier (Patrice Dubé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier tout le personnel de la Résidence Rose-des-Vents de Lévis et celui du CHSLD de Charny, Centre Paul-Gilbert, pour leur très grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.