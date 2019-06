COUILLARD, Pascal



À Saint-Jean-Chrysostôme, le 8 juin 2019, à l'âge de 42 ans, est décédé Pascal Couillard conjoint de Manon Côté. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, il demeurait à Lévis (Saint-Jean-Chrysostôme). Il laisse aussi dans le deuil, leur fille Maëly ainsi que ses deux autres filles: Sara-Michelle et Noémie (nées d'une union précédente); ses parents: Odette Bélanger et Antonio Couillard; ses sœurs et ses beaux-frères: Christine, Marie-Claude (René Thibault) et Maryse (Carl Dionne); de la famille Côté, ses beaux-parents: Fernande Fiset et Joseph Côté; ses belles-sœurs et son beau-frère: Guylaine et Chantal (Marc Julien). Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand et sincère merci à ses amis proches dont Yvon Cadoret pour leur soutien et leur écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre prévention du Suicide de Québec, 1310, 1re Avenue Québec. (Qc), G1L 3L1 ou à tout organisme en Chaudière-Appalaches, venant en aide aux personnes en détresse. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire