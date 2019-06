LAFLAMME, Anne



À l'Hôpital Laval de Québec, le 8 juin 2019, est décédée à l'âge de 54 ans, Mme Anne Laflamme, épouse de M. Marc Gonthier, domiciliée à Québec et originaire de Thetford Mines. Elle était la fille de feu Paul-Émile Laflamme et de feu Lucille Emery, la soeur de René époux de Maryse Demers et de François Laflamme.Elle était également la belle-soeur de Lynda Gonthier, épouse de Florent Poulin, la tante de Rémy Laflamme, Mireille Laflamme amie de Mathieu Black, Charles Poulin conjoint de Mireille Yergeau ainsi que la grande tante de Élizabeth. Elle laisse également dans le deuil ses cousins et cousines ainsi que de nombreux amis(es) et collègues. La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juin de 19 h à 22 h ainsi que vendredi à compter de 9 h auParents et amis sont invités à se joindre à la famille pourVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec - Université Laval, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5.