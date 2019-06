PELLETIER, Gérard



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 7 juin 2019, à l'âge de 71 ans et 7 mois est décédé monsieur Gérard Pelletier époux de feu dame Lise Bois. Fils de feu dame Anne-Marie Dufour et de feu monsieur Armand Pelletier. Il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil son fils Marc-Olivier. Il était le frère de: feu Marcel (Murielle Caron), Raymond, Suzanne (Jacques Bernier), Diane (Gilles Chenel), Normand (Huguette Légaré), Rachel (Irenée Morneau), Hervé (Édith Fontaine), Yvan, Louise (feu Claude Guillemette), Céline (Mario Cloutier), Sylvain (Diane Brousseau). De la famille Bois, il était le beau-frère de: feu Jean-Paul, feu Lucille (Hervé Charrois), feu André, feu Armand (Gisèle Sénéchal), feu Marcel (Parise Avoine), Jeannine (Denis Morin), feu Clermont (France Pelletier), Nicole (Jacques Plante), Daniel (Pierrette Dubé), Suzy (Pierre Normand). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi, jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.