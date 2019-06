RHÉAUME, Georgette Bédard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Georgette Bédard, épouse de feu monsieur Henri Rhéaume, fille de feu monsieur Antonio Bédard et de feu dame Eva Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Anne Rhéaume (Christian Paquet), André Rhéaume (Kathleen Beaudoin) et Marie Rhéaume (Alain Bélanger); ses petits-enfants: Éric Simoneau (Isabelle Vézina), Tommy Grenier et Cindy Grenier (Cédrik Corbin) ainsi que leur père Jean Grenier, Simon Rhéaume et Mathieu Rhéaume ainsi que leur mère Hélène Samson; Ses arrière-petits- enfants: William, Kellyane et Eva-Rose ; ses frères: feu Fernand, feu Jean-Paul, feu Georges-Henri (Mariette Dorion), feu Gaétan, Jean-Yves ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume: feu Gemma (feu Jules Roy), Ludger (Lisette Leclerc), Anne-Marie, feu Marcel (Pauline Dick), Jean-Pierre (Claudette Giroux), feu Jacques (Francine Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage, en gérontologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur soutien, leur respect et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Association canadienne pour la santé mentale, 8255, boul. Henri- Bourassa, suite 220, Québec (QC) G1G 4C8 Tél. : 418-529-1979.