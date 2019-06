DAIGLE, Monique



À l'hôpital Chauveau, le 6 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Monique Daigle, conjointe de feu monsieur Jean-Marie Isabelle, fille de feu madame Jeanne Girard et de feu monsieur Émile Daigle. Elle demeurait à Val-Bélair. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à laLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, son frère Jean-Louis, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.