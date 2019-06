Ça sert à quoi un vieux ?

Un certain Claude Beaudoin signait ce matin une lettre d’appui aux personnes âgées méprisées par la société actuelle, dont ce con de fils qui demandait à sa sœur, mandataire de leur père atteint de la maladie d’Alzheimer, de réduire les soins donnés à leur père pour ne pas dilapider leur patrimoine. Il faudrait une fronde provoquée par des tonnes de gens comme lui pour dire à nos jeunes que l’âge mérite le respect et non le rejet comme c’est souvent le cas chez nous de nos jours.

Anonyme

Un simple regard jeté sur l’importance des aînés pour les Premières Nations nous donnerait déjà une indication de ce qu’il faudrait faire pour leur donner la place qui leur revient. Le Japon, qui avait semblable réputation autrefois, a instauré en 1966 une « Journée nationale de respect des aînés » pour que les traditions ne se perdent pas.