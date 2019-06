Calin Calaidjoglu a choisi la france

Si l’Impact s’est entendu avec Karifa Yao la semaine dernière, il n’a toutefois pas pu retenir le très prometteur milieu de terrain Calin Calaidjoglu, qui a pris la direction de la France en signant une entente de trois ans avec SO Cholet, un club de troisième division.

« Je suis un peu triste sur le plan humain et émotionnel parce que ce sont des jeunes avec lesquels on passe beaucoup de temps. Ils font partie de notre structure et de notre famille », a admis le directeur de l’Académie, Philippe Eullaffroy.

« On travaille et on veut développer des jeunes pour qu’ils fassent bénéficier l’équipe première de leur talent, mais c’est la voie qu’il a choisie et on lui souhaite la meilleure des chances. On ne peut pas y faire grand-chose. »

Le patron de l’Académie estime que c’est un peu un gage de qualité du travail qui s’effectue au Centre Nutrilait.

« S’il intéresse à l’extérieur, c’est qu’il a bien travaillé et c’est une reconnaissance de son talent et du travail qui a été effectué à l’Académie.

S’ils l’ont fait signer pour trois ans, c’est qu’ils sont persuadés que Calin va pouvoir s’imposer. »