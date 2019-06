Capitales: l'équipe cubaine débarquera bel et bien à Québec

Après des semaines d’incertitude en raison de retards administratifs, les Capitales de Québec et l’équipe nationale cubaine en découdront comme prévu sur la surface synthétique du Stade Canac dans une série de trois rencontres les 18, 19 et 20 juin prochains.

Visas en poche, les Cubains étaient d’ailleurs attendus mercredi à Ottawa où ils amorceront leur tournée de 15 rencontres en 17 jours vendredi soir contre les clubs de la Ligue Can-Am de baseball indépendant.

L’imbroglio avait été causé par le ralentissement dans l’émission des visas à l’ambassade canadienne de La Havane à la suite d’une réduction de personnel. La fédération cubaine de baseball avait même commencé à songer à une option de rechange advenant le cas où ses matchs en sol nord-américain seraient tombés à l’eau.

Soulagement

Joint au bout du fil, le président des Capitales, Michel Laplante, poussait un soupir de soulagement. Principal intermédiaire entre les autorités du baseball cubain et le circuit indépendant, Laplante a rappelé toute l’importance de cette série qui sert de préparation pour les représentants de l’île socialiste en prévision des Jeux panaméricains prévus du 26 juillet au 11 août au Pérou.

«On est contents et soulagés. C’est une tournée importante pour l’équipe cubaine et pour la Can-Am. On veut garder ces liens étroits avec eux. On leur disait de garder espoir, mais ça les retardait dans leurs options B. Ils ont refusé à la dernière minute d’aller au Nicaragua», a expliqué le président du club québécois.

La sélection cubaine foulera donc le terrain du parc Victoria pour une troisième fois en quatre ans après des arrêts en 2016 et 2017. Elle est aussi attendue à Trois-Rivières (21-23 juin), Rockland (25-27 juin) et au New Jersey (28-30 juin).

Renfort imminent chez les Caps

Parallèlement à cette nouvelle, le gérant Patrick Scalabrini a appris que les trois joueurs cubains attendus dans l’alignement ont finalement obtenu leur permis de travail.L’arrêt-court Yordan Manduley (champion frappeur dans la Can-Am l'an passé), le lanceur Vladimir Garcia et le premier-but Stayler Hernandez se joindront avant longtemps aux troupes québécoises.

«Je pense que dans les prochaines heures, on va avoir la confirmation qu’ils sont capables de s’en venir bientôt. Bravo à Patrick dans la façon dont il a agi dans tout ça. Il a avalé sa pilule en sachant qu’il lui manquait trois gros morceaux, l’obligeant à décliner des opportunités pour obtenir des joueurs retranchés du A fort, par exemple», a souligné Laplante.

Scalabrini salive déjà en pensant à la venue du trio alors que les Capitales croupissent dans les bas-fonds.

«Ça a un énorme impact sur notre début de saison. Ce ne sont pas des sauveurs, mais ce sont d’excellents joueurs de balle. Ils vont combler des trous indéniables qu’on a. On manque de punch offensif. On vient d’ajouter deux excellents frappeurs et deux excellents joueurs défensifs et un gros bras», a-t-il mentionné.