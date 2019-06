JOBIN, Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Charles Jobin, époux de dame Céline Drouin. Né à Beauport, le 14 mai 1927, il était le fils de feu dame Wilhelmine Dufresne et de feu monsieur Adélard Jobin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle jeudi 13 juin 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h de même que le vendredi 14 juin de 9 h à 10 h.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Outre son épouse Céline, monsieur Jobin laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Denis Létourneau), Diane (Jean-Roch Fortin), Susie (Ricardo Catalan), François (Line Paquet); ses petits-enfants: Jimmy Létourneau (Anika Pouliot), Mathieu Létourneau (Claudine Turcotte), Claudia Létourneau (Simon Marois-Fontaine), Annie Fortin (Carl Potvin), Jean-Michel Fortin (Alexandra Gamache), Cédric Catalan, Thierry Catalan, Patricia Jobin (Mathieu Cornellier), Elisabeth Jobin; ses arrière-petits-enfants: Antony, Jacob, Rafael, Léonie, Ulric, Benjamin, Éloi, Arnaud, Catherine, Pierre-Olivier, Émile, Félix, Naomy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin: Réjean (Louisette Duguay), Clermont (Marie Gagné), Marielle (André Fortin), Denise Savard (feu Paulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Charles était également le frère de: Maurice (Jeannette Lajeunesse), Thérèse (Rosaire Parent), Germaine (Jean-Baptiste Renault) et le beau-frère de Claudette Drouin, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon Enfant-Jésus, Tél. : 418-525-4385, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de