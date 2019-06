BOIVIN, Claude



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 31 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé notre bien-aimé Claude Boivin, domicilié à Cap Rouge, époux de feu Gemma Néron.; où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront déposées au Mausolée du Cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe des quinze dernières années madame Huguette Bernard Fortin originaire de Beauceville. Il laisse aussi ses enfants: Suzie (Guy Bélanger), Martin (Michèle Garon), Jean (Ginette Arsenault), feu Stéphane, Claude jr (Annie Léveillée); ses frères et sœurs: Jeannine (feu Armand Lauzon), feu Réal (Lucie Thibeault), Denis (Georgette Milaire), feu Lisette, Pierrette, feu Gaston, feu Monique (Renaud Ouellet); ses petits- enfants: Stéfanie (Raphaël Roberge), Valérie (Gaël Le Pluart), feu Félix, Alexandre, Victoria, Maxime; son arrière-petit-fils Nathan; Il laisse aussi les enfants de Huguette Bernard Fortin: Nina Fortin (Germain Blackburn), Éric Fortin; ses petits-enfants de la famille Blackburn: Dany (Ariane), Alexandre (Véronik); le fils d'Éric Fortin, Maxime; les enfants de Dany et Alexandre ainsi que tous ceux qu'il a côtoyés. Un merci spécial à Nina, la fille de Huguette, pour tout ce qu'elle a fait pour nous et pour notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU Hôpital St-François d'assise, téléphone : 418-525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.