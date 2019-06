FORTIN, Simone



À l'Hôpital Général de Québec, le 8 juin 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Simone Fortin, fille de feu Blanche Jackson et de feu Napoléon Fortin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Solange, Lucille (Jocelyn Guilbeault) et Linda (Michel Denis); ses petits-enfants: Mélanie (Luigi), Paul, Bryand (Mélissa) et Éric; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité 400 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.