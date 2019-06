«Je suis convaincu que je vais avoir une victoire convaincante» - Simon Kean

À trois jours de leur affrontement tant attendu à Shawinigan, Simon Kean et Dillon Carman se sont entraînés devant le public au centre-ville de Trois-Rivières, mercredi.

Alors que leur deuxième duel approche à grands pas, les deux poids lourds tiennent encore le même discours.

Carman (14-4-0, 13 K.-O.) se croit toujours supérieur à Kean (16-1-0, 15 K.-O.), qui est convaincu de son côté qu’il saura prendre sa revanche.

À leur premier combat, le 6 octobre dernier, le «Grizzly» avait subi un knock-out de la part de l’Ontarien au Centre Vidéotron. Et Kean a bien l’intention de faire oublier la première défaite de sa carrière.

«Le fait de me battre chez moi, je sens une pression, mais qui me stimule et me motive. Je suis convaincu que je vais avoir une victoire convaincante», a-t-il lancé en point de presse.

Son rival n’est évidemment pas de cet avis.

«Je suis plus intelligent, plus fort, plus rapide, je bouge mieux, je frappe mieux... C'est ça qui est ça», a résumé Carman.

Les deux boxeurs ont livré un autre combat entre-temps, une victoire par K.-O. de Kean sur Rogelio Omar Rossi et une sévère défaite par K.-O. de Carman contre le Russe Evgeny Romanov.

En cas de victoire de Kean, le promoteur Camille Estephan a déjà promis que Carman serait de retour pour l’affronter une troisième fois.

Le gala Kean-Carman sera présenté dans son intégralité à TVA Sports à compter de 19h, samedi. Kim Clavel, Andranik Grigoryan, Adam Braidwood et Lexson Mathieu seront notamment en action.