La marche «Vaincre la SLA»

La Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec fera équipe avec des familles touchées par la SLA dans le cadre de la 15e Marche pour Vaincre la SLA à Québec, le samedi 15 juin, dès 14 h 30, au parc Victoria.

On attend pas moins de 500 participants (inscriptions à 13 h et départ de la marche à 14 h 30) qui se mobiliseront pour marcher en l’honneur ou en la mémoire d’un être cher touché par la SLA et, ainsi, souligner le Mois de la sensibilisation à la SLA. Ayant pour objectif d’amasser 100 000 $, la Marche pour Vaincre la SLA à Québec s’inscrit dans le contexte d’une série de neuf Marches pour Vaincre la SLA, organisées dans toute la province. Visitez le marches.slaquebec.ca.

Coup de cœur

Photo courtoisie

Bravo à Xavier Langlois et Xavier Gravel (photo), fréquentant le Séminaire des Pères Maristes à Québec, qui ont remporté récemment le Prix Coup de cœur de l’AESTQ (Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec), 2e cycle, doté d’une bourse de 250 $, lors du 18e Défi génie inventif ÉTS qui se déroulait à Montréal. Ce défi était organisé par le Réseau Technoscience, à qui l’on doit également les Expo-sciences Hydro-Québec. Sur la photo, les deux Xavier sont accompagnés de Nathalie Monette, présidente de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec.

Les 50 ans de Normandin

Photo courtoisie

Les employés du Groupe Normandin ont eu droit à toute une série d’activités, les 1er et 2 juin derniers, lors d’un week-end de festivités qui marquait le 50e anniversaire de fondation de l’entreprise. Reçus au Parc de la Chute-Montmorency, les employées et employés, et leurs familles, ont pu se divertir et assister à différents spectacles, sans compter le Brunch du Président au Manoir Montmorency, le dimanche matin. Le personnel désire remercier Normand, Rémi et Gervais Brie, ainsi que tous les membres de la direction, pour cette grande fête. Sur la photo, Rémi et Gervais Brie accompagnés de Mandin, la mascotte du Groupe Normandin.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Louis-Philippe Dorval et Clothilde Robin (photo) de Québec qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Le couple a 9 enfants, 19 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. Bravo !

Les 50 ans de Chez Ashton

Photo courtoisie

Les restaurants Chez Ashton ont fait d’une pierre deux coups, le 25 mai dernier au Musée de la civilisation de Québec, en organisant un grand banquet soulignant les 50 ans de la chaîne, mais également les nombreuses années de service de plusieurs employés. Les 140 personnes présentes, principalement des membres de gestion accompagnés de conjoints et conjointes, ont pu assister à la remise d’une impressionnante poutine en bronze à Ashton Leblond (photo), fondateur de Chez Ashton, pour souligner les 50 ans de la chaîne.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc Tardif (photo), joueur de hockey (Nordiques de 1974 à 1983) et homme d’affaires (Charlesbourg Toyota), 70 ans... Amir Khadir, cofondateur de Québec solidaire, médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie, 58 ans... Anne-Marie Angélil, fille de René Angelil, mère de 3 enfants, 42 ans... Michel Bergeron, entraîneur-chef (1980-90 : Nordiques et Rangers), commentateur à TVA Sports, 73 ans... Louisette Dussault, comédienne, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 juin 2018. Jon Hiseman (photo), 73 ans, batteur, ingénieur du son, producteur de musique britannique... 2017. Robert Campeau, 93 ans, homme d’affaires canadien autrefois milliardaire (immobilier)... 2016. Bryan Robinson, 41 ans, vétéran de 13 saisons dans la NFL (football)... 2015. Rick Ducommun, 62 ans, acteur et scénariste canadien.