Odeur nauséabonde de fric à Ottawa

OTTAWA | S’il est vrai qu’argent et politique ne font jamais bon ménage, une odeur nauséabonde émane d’Ottawa.

Des centaines de grands patrons, lobbyistes et groupes d’intérêt ont versé à sa caisse plus de 1,5 million $ de 2015 à 2019.

On y découvre une proximité troublante entre l’argent et le parti au pouvoir.

Les patrons et lobbyistes de près de 20 industries se bousculent pour contribuer à la caisse du PLC. Des industries comme l’armement, le cannabis, les géants du web, le pétrole, les banques, les cabinets d’avocats et comptables figurent dans la liste dressée par le Bloc québécois.

Les plus grandes multinationales canadiennes et québécoises en font partie. Tout comme de puissantes familles comme les Desmarais et les Irving.