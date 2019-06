Réforme chez Investissement Québec: le nombre d’employés va doubler

QUÉBEC | Les transformations qui auront lieu à Investissement Québec feront doubler le nombre d’employés qui y travaillent, a indiqué son président-directeur général, mercredi.

«Les employés d’Investissement Québec auront la générosité et le professionnalisme pour accueillir les nouveaux collègues. Ils viendront du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), et ils seront nombreux. Investissement Québec va doubler sa taille au cours de la prochaine année», a indiqué le nouveau PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc.

Le nombre d’employés sous la direction de M. LeBlanc devrait donc passer d’environ 500, aujourd’hui, à quelque 1000 salariés d’ici avril 2020.

Le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi qui vise à transformer Investissement Québec. Son rôle principal sera désormais d’appuyer le développement économique du Québec, alors qu’il était précédemment axé sur le rendement de ses investissements.