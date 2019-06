Tom Hanks avait peur que «Forrest Gump» n’ait aucun sens

Forrest Gump a beau être considéré comme un chef-d’œuvre, tout le monde n'était pas convaincu de la qualité du film avant qu'il ne soit terminé. Et en premier lieu son acteur principal, Tom Hanks.

«On se demandait vraiment ce qu'on faisait, et on se demandait si allait avoir un sens. Quand on fait un film, il faut deux choses, a expliqué l'acteur à Entertainment Tonight. D'abord, faire un saut de l'ange, avec toutes les autres personnes qui participent au tournage, mais aussi faire confiance au processus de création, et se dire que si on aime le film et qu'on fait ce qu'on doit faire, si on ne perd jamais de vue la conviction qu'on va pouvoir le faire, alors ça va marcher.»

«La réalité des choses, c'est que c'est un film magnifique et une grande surprise. Je pense que la raison pour laquelle il a duré comme ça, c'est qu'il est juste et qu'il correspond aux personnes que nous étions quand il est sorti et que nous sommes toujours aujourd'hui», a ajouté la vedette.

Forrest Gump a remporté 6 Oscars en 1995, dont celui de Meilleur Film et celui de Meilleur Acteur. Il est entré en 2011 dans le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain, qui conserve les films les plus importants de l'histoire du cinéma.