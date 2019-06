GUILLEMETTE, Carole Lacroix



À l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, le samedi 8 juin 2019, est décédée à l'âge de 72 ans, Mme Carole Lacroix, épouse de M. Vincent Guillemette. Elle était domiciliée à Victoriaville. Outre son époux Vincent Guillemette, elle laisse dans le deuil ses filles: Josée (Roger Cantin) et Karine (François Morasse); ses petits-enfants: Mégane et Olivier Cantin, Lou-Gabriel Bourgeois et Maxim Courtois; ses frères et soeurs: Solange (feu Guy Verville), Michel (Edith Langlois), André (Françoise Labrecque), Pierre (Laurraine Lacasse), France (Claude Bégin), Gilles (Roberta Brandon). Elle est allée rejoindre son frère Marc. Elle était la belle-soeur de: Sylvio (Yolande Roy), Jacquelin (Louise Morin), René (Mireille Larochelle), feu Raymond (Georgette Poliquin), feu Jeanne-Paule (Germain Laflamme), feu Denis, feu Julien (feu Constance Labrecque). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin 2019 de 18 h à 21 h ainsi que le samedi 15 juin, jour de la cérémonie, à compter de 11 h, auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles sur place.